15:00, 2 октября 2025Россия

Россиянин создал граффити с украинским гербом и поплатился

Москвич создал граффити с украинским гербом и был арестован на 15 суток
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kuzmaphoto / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы создал граффити с украинскими лозунгом и гербом и поплатился. Россиянин был арестован на 15 суток, об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, 7 сентября мужчина на стене технического здания изобразил трезубец и фразу, которые Минюст России относит к экстремистской атрибутике.

Судебное заседание было назначено на 18 сентября, однако судья Головинского суда отложил рассмотрение из-за неявки обвиняемого.

Следующее заседание состоялось 29 сентября, горожанина туда доставили, от услуг адвоката он отказался. В прошлом москвич уже имел проблемы с законом. Головинский суд назначил ему 15 суток ареста, но принял решение не изымать орудие совершения правонарушения. Возможно, речь идет о баллончике с краской или маркере.

Ранее стало известно, что жительницу Зеленограда наказали за наклейку на автомобиле ее сына. Москвичке выписали штраф.

