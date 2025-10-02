Россия
Российская семья нашла мертвым сына-восьмиклассника

В Новосибирске семья нашла мертвым в квартире сына-восьмиклассника
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Новосибирске семья нашла мертвым в квартире сына-восьмиклассника. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По сведениям российского издания, трагедию со старшеклассником подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Директор школы, где учился юноша, отказался от каких-либо комментариев.

Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.

Еще раньше в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, обнаружили под окнами многоэтажного дома на Воронцовском бульваре. Травмы несовершеннолетней оказались несовместимыми с жизнью.

