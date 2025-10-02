Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

Самолет «Победы» объявил сигнал срочности из-за больного пассажира

Самолет российской авиакомпании «Победа» объявил сигнал срочности из-за больного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Волгограда в Москву в воскресенье, 28 сентября. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из путешественников экипаж запросил приоритет и скорую помощь по прибытии в столичный аэропорт Шереметьево.

Посадка прошла благополучно. О дальнейшей судьбе больного пассажира не сообщается.

В мае пассажир авиакомпании Red Wings попал в реанимацию после рейса из Египта в Россию. Из-за тяжело больного путешественника экипаж решил совершить незапланированную посадку в аэропорту Сочи.

