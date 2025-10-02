Российский школьник показал половой орган шестилетнему мальчику и поплатился

Во Владивостоке школьник показал половой орган шестилетнему и попал под проверку

Во Владивостоке 11-летний школьник показал половой орган шестилетнему мальчику на детской площадке и поплатился. Несовершеннолетний попал под полицейскую проверку. Об этом стало известно региональному агентству PrimaMedia.

Отец пострадавшего россиянина рассказал, что школьник непристойно себя вел во время игры. Он пытался оказать на младшего ребенка физическое давление.

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали устанавливать обстоятельства инцидента и разыскивать участников инцидента.

