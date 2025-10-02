Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:15, 2 октября 2025Россия

Российский школьник показал половой орган шестилетнему мальчику и поплатился

Во Владивостоке школьник показал половой орган шестилетнему и попал под проверку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке 11-летний школьник показал половой орган шестилетнему мальчику на детской площадке и поплатился. Несовершеннолетний попал под полицейскую проверку. Об этом стало известно региональному агентству PrimaMedia.

Отец пострадавшего россиянина рассказал, что школьник непристойно себя вел во время игры. Он пытался оказать на младшего ребенка физическое давление.

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали устанавливать обстоятельства инцидента и разыскивать участников инцидента.

До этого сообщалось, что подростков из Миасса Челябинской области поместили в спецприемник за надругательство над девочкой. Выяснилось, что группа школьников позвала гулять девочку-инвалида, а затем вынудила ее раздеться на улице, избила и сняла все происходящее на видео. Ролик с издевательствами распространился по местным чатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

    Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости