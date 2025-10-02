Самолет с десятками пассажиров совершил аварийную посадку в российском регионе

Летевший в Новосибирск самолет совершил аварийную посадку в Иркутской области

Самолет российской авиакомпании с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Уточняется, что инцидент произошел 1 октября с лайнером, вылетавшим из Братска в Новосибирск. По технической причине пилотам пришлось посадить воздушное судно в аэропорту вылета.

Посадка прошла благополучно. Никто из 77 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал. Региональный следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал проверку.

В августе летевший в Китай самолет Air China с сотнями пассажиров на борту внезапно сел в России. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.

