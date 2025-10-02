Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Опубликованы первые изображения мощного смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra

В сети появились первые изображения Samsung Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Рендеры нового флагмана Samsung опубликовал известный инсайдер под ником OnLeaks, который ранее неоднократно показывал точные изображения смартфонов. Судя по картинкам, самый мощный смартфон корейского IT-гиганта снова получит плоские экран и заднюю панель, тонкие симметричные рамки дисплея и немного закругленные углы корпуса.

Аппарат останется с физическими кнопками, которые разместят на правом торце — блокировки экрана и управления громкостью. Лоток для сим-карты и динамик будут расположены на нижней части корпуса. S26 Ultra получит стилус, который разместят в нише. Дизайн задней панели обновят — на ней появятся четыре камеры.

Объективы основной камеры будут расположены в два ряда. Главный сенсор получит разрешение 200 мегапикселей. Скорее всего, флагман Samsung выйдет с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако в ряде регионов (скорее всего, в Европе) компания выпустит смартфон с собственным чипом Exynos 2600. Вероятно, устройство получил 16 гигабайт оперативной и до 1 терабайта встроенной памяти.

«В целом, дизайн Galaxy S26 Ultra очень похож на дизайн Galaxy S25 Ultra, но основное отличие заключается в задней панели, где находится камера», — заключили авторы. Релиз флагмана должен состояться в начале 2026 года.

Ранее из отчета Canalys стало известно, что китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Samsung опустилась на вторую позицию.