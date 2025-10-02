Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 2 октября 2025Наука и техника

Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

Опубликованы первые изображения мощного смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: TechTalkTV / YouTube

В сети появились первые изображения Samsung Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Headlines.

Рендеры нового флагмана Samsung опубликовал известный инсайдер под ником OnLeaks, который ранее неоднократно показывал точные изображения смартфонов. Судя по картинкам, самый мощный смартфон корейского IT-гиганта снова получит плоские экран и заднюю панель, тонкие симметричные рамки дисплея и немного закругленные углы корпуса.

Аппарат останется с физическими кнопками, которые разместят на правом торце — блокировки экрана и управления громкостью. Лоток для сим-карты и динамик будут расположены на нижней части корпуса. S26 Ultra получит стилус, который разместят в нише. Дизайн задней панели обновят — на ней появятся четыре камеры.

Объективы основной камеры будут расположены в два ряда. Главный сенсор получит разрешение 200 мегапикселей. Скорее всего, флагман Samsung выйдет с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако в ряде регионов (скорее всего, в Европе) компания выпустит смартфон с собственным чипом Exynos 2600. Вероятно, устройство получил 16 гигабайт оперативной и до 1 терабайта встроенной памяти.

«В целом, дизайн Galaxy S26 Ultra очень похож на дизайн Galaxy S25 Ultra, но основное отличие заключается в задней панели, где находится камера», — заключили авторы. Релиз флагмана должен состояться в начале 2026 года.

Ранее из отчета Canalys стало известно, что китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Samsung опустилась на вторую позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    Генсек НАТО поднял голос на премьера Эстонии

    Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

    СБУ полтора часа избивали отца женщины в попытке завербовать ее

    Россиянам обещали зиму холоднее предыдущей

    Глава российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

    На Западе исключили преимущество Украины над Россией

    Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

    В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости