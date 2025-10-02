Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:04, 2 октября 2025Экономика

Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

Bild: В Германии семьи переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Семьи в Германии понесли дополнительные расходы на электроэнергию и газ в размере тысяч евро с начала конфликта на Украине из-за роста цен на энергоносители, связанного с этим событием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Исследователи провели сравнение годовых расходов немецких домохозяйств на электроэнергию и газ за 2021 год и период после начала острой фазы кризиса на Украине, учитывая также меры правительства по сдерживанию роста цен, действовавшие в 2023 году.

По данным исследования, семьи из четырех человек понесли дополнительные расходы в размере 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек эти суммы составили 4376 евро на газ и 1016 евро на электроэнергию.

Пары переплатили 2947 евро на газ и 821 евро на электроэнергию, а одинокие жители Германии — 1264 евро на газ и 500 евро на электроэнергию.

Ранее на улицах административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф в Берлине появились листовки, призывающие жителей столицы Германии воевать на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

    В Подмосковье вновь зафиксировали заморозки

    Президент Польши ответил на призыв Зеленского закрыть Балтийское море

    Стало известно о нехватке мужчин для съемок в порно

    Популярный вид чая оказался защитником организма от воспалительных процессов

    Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице

    На Западе раскритиковали Зеленского из-за произошедшего в Одессе

    В МИД России высказались об отношениях с Молдавией после выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости