Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

Bild: В Германии семьи переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

Семьи в Германии понесли дополнительные расходы на электроэнергию и газ в размере тысяч евро с начала конфликта на Украине из-за роста цен на энергоносители, связанного с этим событием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Исследователи провели сравнение годовых расходов немецких домохозяйств на электроэнергию и газ за 2021 год и период после начала острой фазы кризиса на Украине, учитывая также меры правительства по сдерживанию роста цен, действовавшие в 2023 году.

По данным исследования, семьи из четырех человек понесли дополнительные расходы в размере 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию с 2022 по 2025 год. Для семей из трех человек эти суммы составили 4376 евро на газ и 1016 евро на электроэнергию.

Пары переплатили 2947 евро на газ и 821 евро на электроэнергию, а одинокие жители Германии — 1264 евро на газ и 500 евро на электроэнергию.

