Семье ушедшего на СВО в составе добровольческого формирования бойца отказали в выплатах

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) чиновники отказали в выплатах семье ушедшего в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в составе добровольческого формирования бойца. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

Родственники не вернувшегося с фронта военнослужащего обратились в региональный департамент социальной защиты населения за получением «гробовой» выплаты. Однако получили отказ по причине «несения службы в добровольческом формировании».

Ведомство сочло этот отказ необоснованным и обратилось в суд. Иск был удовлетворен. Семье перечислили положенные три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что награжденному медалями, в том числе за участие в боях за Соледар и Артемовск, военнослужащему СВО отказали в выплатах из-за паспорта — у него отсутствует российское гражданство.

