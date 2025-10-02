Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 2 октября 2025Бывший СССР

Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

Ганчев назвал слова Трампа о территориях насмешкой и исключил возвращение земель
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о способности Киева вернуть территории. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев назвал слова Трампа о территориях насмешкой. Он исключил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся вернуть земли.

Материалы по теме:
«Штурм будет тяжелым» Российские войска окружают Константиновку. Как операторы БПЛА уничтожают логистику и технику ВСУ?
«Штурм будет тяжелым»Российские войска окружают Константиновку. Как операторы БПЛА уничтожают логистику и технику ВСУ?
22 сентября 2025
ВСУ создали новые элитные войска. Что такое «гвардия Сырского» и как ее будет использовать Киев?
ВСУ создали новые элитные войска. Что такое «гвардия Сырского» и как ее будет использовать Киев?
22 сентября 2025

«Если даже и учесть, что это [слова Трампа] было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы специальной военной операции определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими — самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

    Названы самые популярные смартфоны

    Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

    В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

    В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

    В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

    Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

    В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

    Названа причина укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости