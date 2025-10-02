Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

Ганчев назвал слова Трампа о территориях насмешкой и исключил возвращение земель

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о способности Киева вернуть территории. Его слова приводит РИА Новости.

Ганчев назвал слова Трампа о территориях насмешкой. Он исключил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся вернуть земли.

«Если даже и учесть, что это [слова Трампа] было сказано всерьез, а не просто насмешка над киевским режимом, на что это очень похоже было, то, в принципе, наши войска уже имеют за эти годы специальной военной операции определенный опыт боевых столкновений и с украинскими, и с националистическими — самыми ярыми формированиями, и в том числе с западными наемниками», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но и потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».