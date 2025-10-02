Снижение индекса деловой активности в России оценили словами «ничего удивительного»

Экономист Кульбака: Экономика РФ в ближайшее время будет находиться в стагнации

Индекс деловой активности в России снижается, но в этом нет ничего удивительного, так как экономика страны входит в долгосрочный период стагнации. Об этом заявил экономист Николай Кульбака в беседе с «Царьградом».

«Этот период стагнации обусловлен целым рядом факторов, которые, прежде всего, связаны с тем, что внутри России практически нет сейчас свободных ресурсов для развития производства», — заявил эксперт.

По словам экономиста, с одной стороны, в России крайне низкая безработица, что говорит об отсутствии в стране свободных рабочих рук. В это же время довольно сильно заполнены все производственные мощности. «Это означает, что экономика просто не может производить принципиально больше. То есть у нас есть два ограничения, и труд, и капитал фактически», — заявил Кульбака.

При этом для начала роста экономики, пояснил специалист, необходимо, во-первых, открытие иностранных рынков для инвестирования в российскую экономику. При этом Кульбака подчеркнул, что экономический рост должен быть направлен не только на внутренний спрос, но и на экспорт. Для этого нужно улучшать взаимодействие с другими странами, выходить на новые рынки. Таким образом, существует огромный объем факторов, которые в данный момент не могут быть реализованы.

«Поэтому мы будем говорить о том, что российская экономика в ближайшие несколько лет будет находиться в режиме стагнации при любых условиях. И это еще не самый худший вариант», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в сентябре российский индекс деловой активности обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48,2 пункта. В августе он составлял 48,7 пункта, в то время как в июле опускался до минимальных с апреля 2022 года 47 пунктов. Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже этой отметки — наоборот.