Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

Собчак обвинила во вранье журналистов, заявивших, что она бегает за звездами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Журналистка Ксения Собчак ответила журналистам, которые посмеялись над ее фото с зарубежными звездами. Комментарий был размещен в ее Telegram-канале.

Собчак опубликовала ссылку на пост издания «Дни.ру», в котором заявляется, что она бегает за иностранными звездами, и приводятся ее снимки с ними. «Подловила Джонни Деппа, Наталью Водянову, Розамунд Пайк, Мишель Лами, Аню Тейлор-Джой, Джонатана Андерсона», — говорится в публикации, посвященной журналистке.

«Я не очень понимаю, что значит подловила? С одними я давно дружу, с Мишель Лами знакома лет десять, сегодня вот на ужин иду, с Джонатаном делала два больших события в Москве», — отреагировала на пост Собчак. Она также обвинила журналистов во вранье.

Ранее Собчак пожаловалась на перевирание ее цитат. Журналистка подчеркнула, что, вопреки утверждениям СМИ, она не обвиняла и ни в чем не упрекала композитора Игоря Николаева.

