Сообщение о передаче США Украине разведданных для ударов по России объяснили

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил появившееся ранее в материале газеты The Wall Street Journal сообщение о том, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России. В беседе с газетой «Взгляд» он напомнил, что американская сторона делала это и раньше, время от времени ставя данную работу на паузу в качестве наказания киевских властей.

Используя эти данные, Вооруженные силы Украины и ранее наносили удары с территории своей страны, указал он. Перерывы в предоставлении информации делали в Пентагоне несколько раз, однако они были непродолжительными.

«Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда [президент Украины] Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к [главе США] Дональду Трампу и [вице-президенту] Джей Ди Вэнсу», — объяснил Анпилогов, добавив, что появившиеся сейчас в СМИ данные о возобновлении такой работы между США и Украиной говорят лишь о том, что это ни что иное, как ответ Трампа критикам, которые обвиняют его в недостаточной помощи украинской стороне.

Ранее соответствующие данные также прокомментировали в Кремле. Там тоже указали на то, что подобное взаимодействие между странами не является чем-то новым.

