Сообщение об огромных очередях на АЗС на трассе М-12 «Восток» оказалось фейком

Данные об очередях на АЗС на трассе М-12 «Восток» оказались недостоверными

Распространившиеся в сети данные о том, что россияне на трассе М-12 Москва — Казань стоят в пробках за топливом, оказались фейком. Растиражированное видео публиковалось и раньше.

В Telegram-каналах и соцсетях появились кадры, где можно увидеть огромную вереницу авто. Женщина за кадром рассказывает, что на каждой АЗС приходится стоять очередь полтора-два километра, чтобы заправиться. Примечательно, что ряд Telegram-каналов, опубликовавших этот фейк, уже удалили сообщение, другие источники же добавили опровержение.

Видео, использованное авторами фейка, архивное, оно всплывало и раньше. Так, например, кадры уже публиковалось 6 августа этого года и в апреле 2024-го. Сообщалось, что людям приходится стоять в очередях на заправку по два часа. Тогда инцидент комментировали многие СМИ — РГ, Life.ru, «Царьград», 116.RU, РИА Новости. Автодор же рекомендовал заблаговременно заправить машину перед поездкой.

Автодор опроверг информация о многокилометровых пробках на трассе М-12 Москва — Казань. «Все АЗС на М-12 работают в штатном режиме. Скопления автомобилей не зафиксировано ни на одной из них», — говорится в сообщении. В подтверждение пресс-служба компании представила фотографии нескольких заправок с камер фото- и видеофиксации, снятые 1 октября с 16:50 до 16:58 по местному времени. Кроме того, Автодор обратил внимание, что на М-12 нет контейнерных заправок, которая попала на фейковое видео. Сейчас на трассе работают только полноценные заправочные комплексы.

Сообщение о том, что люди на трассе М-12 «Восток» стоят в огромных пробках за топливом, не получило распространения в российских СМИ. При этом многие издания выпустили опровержение этих данных — РБК, АГН «Москва», «Коммерсантъ», 116.RU, РИА Новости.

Данные об огромных очередях на АЗС на трассе М-12 «Восток» являются фейком. Опубликованное в сети видео является архивным, кроме того, Автодор опубликовал реальные снимки, подтверждающие отсутствие скопления авто на заправках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».