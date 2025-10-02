Россия
12:04, 2 октября 2025

Сорвавший плакат о мерах контрацепции чиновник объяснил свой поступок

Сорвавший плакат о мерах контрацепции чиновник Ицкович: Это был аффект
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал URA.RU

Сорвавший плакат о мерах контрацепции руководитель службы перинатальных психологов Свердловской области Марк Ицкович объяснил свои поступок журналистам Ura.ru.

1 октября было опубликовано видео, на котором Ицкович порвал и растоптал плакат из женской консультации.

Ицкович объяснил свои действия тем, что находился в состоянии сильного душевного волнения. «Ну, аффект у меня был. Я человек темпераментный, офицер, был дважды в командировках в горячих точках, у меня иногда импульсивность проявляется», — сказал он.

Также Ицкович сказал, что ему «очень стыдно» за свои действия. Он признался, что видео уже привлекло внимание его непосредственного руководства.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов прокомментировал ситуацию с поступком Ицковича. Он заявил, что россиянки должны обладать всей полнотой знаний о методах контрацепции.

