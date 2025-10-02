Стало известно о нехватке мужчин для съемок в порно

Британская доминатрикс Мелисса Тодд утверждает, что порноиндустрия испытывают нехватку мужчин, желающих сниматься в порно. Об этом она рассказала в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, в Великобритании продюсеры порно регулярно устраивают пробы для отбора порноактеров. Кандидатов, как правило, ищут по объявлениям, которые размещают в соцсетях. Явившимся предстоит уладить юридические формальности, пройти медосмотр, а затем заняться сексом с порноактрисой.

Тодд утверждает, что чаще всего на объявления никто не откликается. Многие из тех, кто все же приходит на пробы, отсеиваются на одном из этапов. Оставшиеся обнаруживают, что не способны возбудиться в окружении съемочной группы, поддерживать эрекцию до конца съемок и испытывать оргазм по команде режиссера.

Один японский порноактер недавно утверждал, что в Японии на 10 тысяч порноактрис приходится всего 70 порноактеров. Он занимался сексом с восемью тысячами из них, обычно с двумя-тремя за день. Бог свидетель, он делает все, что в его силах, но надолго его не хватит Мелисса Тодд

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.