Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 2 октября 2025Из жизни

Стало известно о нехватке мужчин для съемок в порно

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Британская доминатрикс Мелисса Тодд утверждает, что порноиндустрия испытывают нехватку мужчин, желающих сниматься в порно. Об этом она рассказала в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, в Великобритании продюсеры порно регулярно устраивают пробы для отбора порноактеров. Кандидатов, как правило, ищут по объявлениям, которые размещают в соцсетях. Явившимся предстоит уладить юридические формальности, пройти медосмотр, а затем заняться сексом с порноактрисой.

Тодд утверждает, что чаще всего на объявления никто не откликается. Многие из тех, кто все же приходит на пробы, отсеиваются на одном из этапов. Оставшиеся обнаруживают, что не способны возбудиться в окружении съемочной группы, поддерживать эрекцию до конца съемок и испытывать оргазм по команде режиссера.

Один японский порноактер недавно утверждал, что в Японии на 10 тысяч порноактрис приходится всего 70 порноактеров. Он занимался сексом с восемью тысячами из них, обычно с двумя-тремя за день. Бог свидетель, он делает все, что в его силах, но надолго его не хватит

Мелисса Тодд
Материалы по теме:
«Что я сделал со своей жизнью?» Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
«Что я сделал со своей жизнью?»Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
28 июня 2021
«Я сталкивалась с облавами» Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
«Я сталкивалась с облавами»Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
11 ноября 2021

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

    В Подмосковье вновь зафиксировали заморозки

    Президент Польши ответил на призыв Зеленского закрыть Балтийское море

    Стало известно о нехватке мужчин для съемок в порно

    Популярный вид чая оказался защитником организма от воспалительных процессов

    Жительница Киевской области пожаловалась на иностранцев в столице

    На Западе раскритиковали Зеленского из-за произошедшего в Одессе

    В МИД России высказались об отношениях с Молдавией после выборов

    По железнодорожной инфраструктуре под Киевом нанесли удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости