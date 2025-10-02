«Царьград»: Российские военные получили взрывной козырь благодаря помощи КНДР

В руках военнослужащих Вооруженных сил России благодаря помощи Северной Кореи оказался «взрывной козырь». Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров.

По его словам, КНДР сумела развернуть впечатляющее производство ракет и боеприпасов, способное обеспечить долгосрочную поддержку Российской армии. Отмечается, что Пхеньян не только поставляет Москве боеприпасы, но также направляет военных специалистов в Россию, усваивает современные тактики ведения боевых действий.

В материале издания указывается, что благодаря сильному союзнику в руках России оказалось оружие, способное «обнулить» крылатые ракеты большой дальности Tomahawk («Томагавк»). Речь идет о северокорейской баллистической ракете «Пёльбит», оснащенной современными технологиями преодоления противоракетной обороны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын высказался об участии северокорейских военных в операции в Курской области. По его словам, это вызвало волну патриотизма в Северной Корее.