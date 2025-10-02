Экономика
11:39, 2 октября 2025Экономика

Страна НАТО пообещала покупать российские энергоносители

Орбан: Венгрия продолжит покупать у России энергоносители
Кирилл Луцюк

Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава венгерского правительства Виктор Орбан объяснил, почему страна не может отказаться от приобретения российских энергоносителей. Его процитировали в ТАСС.

Премьер-министр обратил внимание, что не в его силах изменить географическое положение государства, которое лишено выхода к морю. Вместо этого Венгрия может полагаться исключительно на трубопроводы. Именно поэтому Будапешт будет вынужден закупать нефть и газ у России.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия в случае отказа от сотрудничества с Россией в области энергетики будет вынуждена обратиться к менее надежным поставщикам. При этом импорт газа из России зафиксирован долгосрочными контрактами. Это означает, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована Москвой.

Власти Венгрии также призвали не забывать, что их страна суверенна, а стало быть, намерена самостоятельно принимать решения по закупкам нефти из России.

