21:13, 1 октября 2025

Трамп рассказал о планах встретиться с Си Цзиньпином

Трамп рассказал о планах встретиться с Си Цзиньпином через четыре недели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в скором времени планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, встреча состоится через четыре недели.

В ходе встречи стороны обсудят поставки сои из США в Китай. «Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают, потому что Китай, исключительно по "переговорным" причинам, не покупает ее. Мы так много заработали на пошлинах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам», — сообщил Трамп.

Политик добавил, что предыдущий президент США Джо Байден не сумел обеспечить выполнение соглашения с Китаем, по которому Пекин закупил бы сельхозпродукцию Вашингтона на миллиарды долларов. «Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения», — резюмировал Трамп.

В августе американский лидер призывал Китай увеличить закупки сои из США в четыре раза.

