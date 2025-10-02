Турция решила проигнорировать желание Трампа по российскому газу

Турция продолжит покупать российский газ вопреки желанию Трампа

Турция продолжит закупки у России природного газа. Об этом в эфире CNN TÜRK сообщил министр энергетики республики Алпарслан Байрактар.

По его словам, страна намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов. «Мы не можем сказать нашим гражданам: "У нас закончился газ"», — объяснил он. Чиновник напомнил, что Турция и Россия заключили ряд соглашений по поставкам газа и теперь рассчитывают обеспечить доступ к этим ресурсам без какой-либо дискриминации.

В ходе сентябрьской встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп попытался убедить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить импорт российских углеводородов. Продолжение закупок сырья, предупредил глава США, будет способствовать затягиванию боевых действий на Украине. Нынешняя торговая политика Анкары в отношении Москвы, по его словам, мешает заключению мирной сделки.