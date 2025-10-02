Забота о себе
09:28, 2 октября 2025Забота о себе

У женщины внезапно выросла грудь на три размера из-за пугающего диагноза

Mirror: У 28-летней женщины грудь выросла на три размера из-за опухоли в мозге
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: grinvalds / Getty Images

28-летняя Лорен Айрес из Великобритании случайно узнала, что в ее мозге растет 14-сантиметровая опухоль. О своем пугающем диагнозе она рассказала Daily Mirror.

Айрес отметила, что странные симптомы появились давно, но она не обращала на них внимания. По ее словам, сначала у нее внезапно и стремительно увеличился бюст. Молодая женщина утверждает, что за три недели грудь выросла на три размера.

Затем у Лорен появились головные боли и постоянная усталость, а менструации стали нерегулярными. Но британка не обращалась к врачам, полагая, что у нее гормональный сбой из-за стресса и эндометриоза.

По словам Айрес, диагноз она узнала случайно. Женщина пошла на плановый медосмотр, сдала кровь, и анализ выявил у нее очень высокий уровень пролактина — гормона, который вырабатывается гипофизом и уровень которого растет при беременности и кормлении. Врачи незамедлительно отправили девушку на МРТ мозга, которое показало кисту размером 12 на 14 сантиметров.

Лорен рассказала, что, по словам врачей, опухоль давит на гипофиз, заставляя его вырабатывать гормоны, из-за которых у нее растет грудь и меняется менструальный цикл. Тем не менее медики полагают, что новообразование доброкачественное и сравнительно безобидное.

Ранее известный режиссер-документалист Стивен Джилленхол рассказал о своих симптомах рака простаты. По его словам, у него сильно опухли руки и ноги и он не мог помочиться в течение трех дней.

    Все новости