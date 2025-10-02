Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 2 октября 2025Мир

В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

Меркурис: Ракеты Tomahawk не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала оценил последствия передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, отметив, что они не помогут изменить ситуацию на поле боя.

«Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны», — сказал эксперт.

Меркурис выразил мнение, что ни одна из переданных Киеву систем вооружений, как то реактивные системы залпового огня HIMARS, дроны или западные гаубицы, не смогли коренным образом переломить ситуацию в пользу ВСУ.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Европу призвали смириться с политикой Трампа по Украине

    Названы самые популярные смартфоны

    Двое занялись сексом на пляже на глазах у многочисленных отдыхающих

    В Госдуме назвали основное оружие ВСУ против России

    В Госдуме предупредили о штрафах за вывешивание списков должников за коммунальные услуги

    В уголовном деле рэпера Гуфа поставили точку

    Слова Трампа о шансах Киева вернуть территории назвали насмешкой

    В Британии оценили последствия передачи Украине ракет Tomahawk

    Названа причина укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости