Меркурис: Ракеты Tomahawk не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала оценил последствия передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, отметив, что они не помогут изменить ситуацию на поле боя.

«Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны», — сказал эксперт.

Меркурис выразил мнение, что ни одна из переданных Киеву систем вооружений, как то реактивные системы залпового огня HIMARS, дроны или западные гаубицы, не смогли коренным образом переломить ситуацию в пользу ВСУ.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров.

