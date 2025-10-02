В Госдуме ответили на призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»

Экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса нужно объявить в международный розыск. Об этом, реагируя на его слова о Крыме, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал заявление Уолесса, который выступил с призывом сделать Крым «непригодным для жизни» и ударить по полуострову ракетами Taurus. Он также призвал «задушить Крым».

«Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск как военного преступника и пособника терроризма», — сказал Шеремет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление Уоллеса глупым и добавил, что не считает нужным это комментировать.