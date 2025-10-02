В Госдуме перечислили новые дорожные знаки в 2026 году

Депутат Федяев: В 2026 году в России появится несколько новых дорожных знаков

В России в 2026 году появятся несколько новых дорожных знаков. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, его цитирует ТАСС.

Он рассказал водителям, что на дорогах появится вертикальный знак «Стоп-линия» — его установят там, где будет невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Кроме того, на проезжей части появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет повысить комфорт в процессе пути, и «Глухие пешеходы».

Изменения также коснутся парковочных мест вдоль края дороги. Если раньше размеры одного парковочного места составляли 2,5 на 6,5 метра, то в 2026 году его размер будет 2,25 на 6,5 метра — то есть ширина разметки станет на 25 сантиметров уже. Это поможет оптимизировать дорожное пространство, уточнил Федяев.

Нововведения появятся в России с 1 января следующего года — тогда же вступит в силу обновленный ГОСТ, целью которого специалисты называют снижение аварийности и сохранения жизней людей.

«В основе этих поправок — большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше», — пояснил Федяев.

В марте 2023 года в России появились новые дорожные знаки. Речь идет об указателях «Движение автобусов запрещено» (не относится к школьным автобусам и маршруткам), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности» и «Зарядка автомобилей».