Депутат Слуцкий: Польша и другие страны НАТО участвуют в конфликте на Украине

Глава Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о действиях стран НАТО по отношению к конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Слуцкий подчеркнул, что Польша и другие страны НАТО участвуют в конфликте на Украине, поскольку снабжают Киев поддержкой.

«Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта на Украине. Именно они спонсируют и снабжают смертоносным оружием киевскую хунту. И именно англосаксы виновны в срыве переговорного процесса и продолжения войны до последнего украинца», — рассказал депутат.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призывал Польшу и Румынию присоединиться и сбивать дроны над его страной. При этом он добавил, что на другие государства Киев не рассчитывает.

