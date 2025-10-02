Мир
15:10, 2 октября 2025Мир

В Польше начали готовиться к войне

В Польше медики начали готовиться к потенциальной войне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / File Photo / Reuters

Польские медики начали готовиться к потенциальному военному конфликту и работе в кризисных условиях. Об этом сообщил начальник Люблинского военного госпиталя и командующий Люблинско-Подкарпатским военно-медицинским округом полковник Александр Михальский, передает РИА Новости.

«Мы хотим показать врачам, медсестрам и фельдшерам специфику работы в условиях боев, а также особенности тактической медицины», — отметил он.

По словам Михальского, в Люблине создают специальную «лабораторию медицины катастроф», где медики из других медучреждений будут учиться оказывать помощь раненым на поле боя «в полевых условиях». Обучение на первом этапе будет проводиться с использованием манекенов. При этом в подвале госпиталя будут воссозданы типичные условия военного времени, «помещения не будут стерильными, кроме того, будет много пыли, грязи, специального освещения и звуков для воссоздания реальной картины».

17 марта глава Минздрава земли Бавария Юдит Герлах заявила, что немецкая система здравоохранения должна быть готова к работе в условиях потенциального военного конфликта. Она добавила, что правительство в Баварии уже обратилось к местным клиникам с запросом «предоставить информацию об их готовности к чрезвычайным ситуациям».

