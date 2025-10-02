Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:24, 2 октября 2025Россия

В России инвалид заявил о выселении из квартиры во время его нахождения в реанимации

Под Челябинском инвалид заявил о выселении, пока он был в реанимации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

В России инвалид заявил о выселении из квартиры во время его нахождения в реанимации. Записанное мужчиной видеообращение опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

О том, что его выписали из квартиры, россиянин, страдающий от тяжелого заболевания, узнал при очередной госпитализации. «Остается только где-то бомжевать: вокзал, ну а дальше, я так понимаю, колодец, трубы какие-нибудь», — сказал он. По словам жителя Челябинской области, выписала его сожительница, с которой они прожили 25 лет.

В свою очередь, женщина утверждает, что партнер применял к ней физическое насилие.

Ранее в Волгоградской области медики дважды отказали в госпитализации матери участника СВО. Спасти россиянку не удалось. Жена военнослужащего обвинила врачей в халатности и обратилась в органы прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На дорогах России с 2026 года появятся новые знаки. Какие изменения ждут водителей?

    Макрона обвинили в проведении «дипломатического шоу»

    Участников конфликта со стрельбой в российском отеле объявили в розыск

    Европа попыталась надавить на Японию и США для конфискации активов России

    Стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО

    Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Россия испытала «Изделие 545»

    Жителя Подмосковья спасли после 13 клинических смертей

    Предсказано одно экономическое последствие шатдауна в США

    Российская семья нашла мертвым сына-восьмиклассника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости