В России инвалид заявил о выселении из квартиры во время его нахождения в реанимации

В России инвалид заявил о выселении из квартиры во время его нахождения в реанимации. Записанное мужчиной видеообращение опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

О том, что его выписали из квартиры, россиянин, страдающий от тяжелого заболевания, узнал при очередной госпитализации. «Остается только где-то бомжевать: вокзал, ну а дальше, я так понимаю, колодец, трубы какие-нибудь», — сказал он. По словам жителя Челябинской области, выписала его сожительница, с которой они прожили 25 лет.

В свою очередь, женщина утверждает, что партнер применял к ней физическое насилие.

