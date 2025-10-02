В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

Российский военный эксперт, генерал‑майор авиации в отставке Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал об изменении тактики ракетных ударов по Украине.

Он отметил, что в последние два года российские военные практически не наносили удары по объектам энергетики, однако теперь подобные удары продолжатся из-за нежелания Киева договариваться.

«Мы понимаем, что договориться по-хорошему с Киевом, который поддерживают европейцы, не получится. И теперь, я думаю, никто не будет останавливать тех, кто планирует в Генштабе боевые действия. И эти удары будут наноситься активно и с определенной периодичностью», — заявил эксперт.

Попов добавил, что такими ударами можно надолго вывести из строя электростанции, линии электропередач, мосты и железнодорожные узлы. У Киева не хватит ресурсов для быстрого восстановления подобных объектов, считает отставной генерал-майор.

Ранее стало известно, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел блэкаут. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

