В России указали на тревожный сигнал из-за кадровых изменений во власти в США

Преподаватель РУДН Гасанов указал на тревожный знак из-за отставки Уиткоффа

Возможная отставка спецпосланника президента США по Ближнему востоку и Украине Стива Уиткоффа является тревожным для России знаком, считает старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов. Его слова приводит «Царьград».

По его словам, уход Уиткоффа с поста может оказаться сигналом для России — он покажет, что Вашингтон решил подойти к урегулированию ситуации на Украине силовыми методами. Специалист уверен, что отказываться от помощи спецпосланника в переговорном процессе с Россией было бы ошибкой для США.

«Уиткофф начал свою миротворческую миссию еще до вступления Трампа в полномочия. Он сыграл роль в заключении сделки по Газе в январе. Уход в отставку в случае повторного достижения мира в Палестине для меня выглядит странным. Наоборот, следовало бы сохранить Уиткоффа, чтобы, как он сам говорит, распространить эти мирные усилия на украинский кейс», — считает Гасанов.

1 октября газета The Times of Israel со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа написала, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который также является активным участником переговоров с Россией по конфликту на Украине, может к концу года уйти в отставку. Как отмечают источники издания, это связано с успехом переговоров по ситуации в Газе и согласием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предложенную Соединенными Штатами сделку по урегулированию ситуации в регионе.