В Совфеде рассуждением о войне отреагировали на планы США по Украине

Сенатор Пушков: Запад неуклонно продвигается к войне с Россией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Страны Запада неуклонно продвигаются к войне с Россией. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах США передать Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Кроме того, Вашингтон попросил страны НАТО предоставить схожую поддержку.

Отреагировав на эту новость, Пушков вспомнил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который на саммите Евросоюза в Копенгагене заявил, что на столе переговоров лежат «откровенно провоенные предложения». «Все начинает напоминать 1914-ый год, когда призывы отдельных политиков к миру тонули в безумии, охватившем правящие круги Германии, Франции, Британии... И вновь источником войны становится Европа», — порассуждал сенатор.

В свою очередь, в Кремле не увидели ничего нового в появившейся информации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, США передают Украине разведданные в постоянном онлайн-режиме.

