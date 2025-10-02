Россия
В СПЧ высказались о никабах и привели в пример среднеазиатское государство

Фадеев: Действенные меры против многоженства и никабов приняты в Узбекистане
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) высказались по вопросу борьбы с пропагандой многоженства и никабов. Слова главы СПЧ Валерия Фадеева приводит пресс-служба организации в Telegram.

В качестве примера успешного противодействия указанным явлениям глава СПЧ Валерий Фадеев привел Узбекистан. Он отметил, что в стране введена юридическая ответственность за пропаганду как многоженства, так и ношения никабов. Фадеев напомнил, что этот вопрос находится и в российской повестке.

Также глава СПЧ высказался по вопросу формирования в России этнических анклавов. Одной из причин этого напряжения Фадеев назвал то, что в них живут «не представители ташкентской интеллигенции, а те, кто зачастую ведет образ жизни отдаленных кишлаков».

Представителя исламского духовенства, в свою очередь, также высказались о запрете никабов. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что с религиозной точки зрения это может быть одобрено только в случае, если речь идет о связи с экстремизмом.

