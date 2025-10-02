Мир
В стране НАТО пожаловались на давление альянса по помощи Украине

Kathimerini: НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить поддержку Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить поддержку Украины и передать ей истребители Mirage. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Издание отмечает, что Афины снова «находятся в тисках» Североатлантического альянса, который пытается усилить их участие в поддержке Киева.

Уточняется, что США, Франция, а также страны восточного крыла НАТО требуют от Афин продать несколько истребителей Mirage 2000-5 странам-посредникам для их последующей передачи Украине. Возможными посредниками могут стать США, Германия, Чехия или Эстония.

Газета подчеркнула, что власти страны негативно относятся к требованию НАТО, поскольку хотят избежать возможности использования высокотехнологичных систем против России.

Ранее глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что страна не намерена принимать участие в предоставлении военных гарантий безопасности Украине после прекращения огня. Он отметил, что Греция выступает за верховенство принципов международного права в вопросе урегулирования украинского конфликта.

