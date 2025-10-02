Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 2 октября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «непарадную» технику для штурмов

В зоне СВО заметили «непарадный» транспортер с «царь-мангалом» и ДЗ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Импровизированный бронетранспортер (БТР) с элементами выведенной из строя бронетехники заметили в зоне проведения СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото показана машина с «царь-мангалом», который создает над ней защитный купол из стальных листов. Из-за размеров защитной конструкции невозможно узнать, какая машина легла в основу штурмового БТР. «Не парадная, а реальная техника ВС РФ зоны СВО», — говорится в сообщении.

Лобовую часть машины прикрыли контейнерами динамической защиты (ДЗ). Судя по окраске, их сняли с поврежденной бронетехники. Также самодельный тяжелый БТР обзавелся резиновыми экранами и конструкциями из расплетенных стальных тросов. Все это призвано защитить машину и личный состав от ударов дронами-камикадзе.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В сентябре командир танкового взвода группировки российских войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов рассказал об эволюции защищенности танков Т-90М. Машины получили «мангалы» над башнями и стальные контейнеры для ДЗ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Стало известно о взрывах в Буче

    Названа скрытая причина утренней усталости

    Россиянка рассказала о судьбе проданных в кол-центры Мьянмы рабов

    Россиян предупредили о новой связанной с налогами схеме мошенничества

    Бюджет покупки жилья в Москве взлетел

    В Минобороны сообщили о возвращении мирных россиян с территории Украины

    В Польше начали готовиться к войне

    Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

    Дочь Николь Кидман приняла участие в показе Dior на фоне развода родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости