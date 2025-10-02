TEC: Попытки обойти вето Венгрии по вопросу Украины ставят под угрозу страны ЕС

Попытки обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Европейский союз (ЕС) ставят под угрозу все страны объединения. Об этом в материале для издания The European Conservative (ТЕС) заявил испанский журналист Хавьер Вильямор, который назвал возможное присоединение Киева к ЕС катастрофой.

«Брюссель пытается обойти вето Венгрии в отношении Украины, что ставит под угрозу все государства. (...) Стремление Брюсселя ограничить суверенитет государств-членов и изменить правила игры может пошатнуть основы объединения», — написал журналист.

По словам Вильямора, принятие Украины в ЕС против желания Венгрии станет катастрофическим прецедентом, потому что в таком случае вето будет снято в отношении Турции и Сербии. «Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что право вето — это не прихоть, а важный политический инструмент для защиты их собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств», — добавил он.

Ранее стало известно, что Брюссель нашел способ включить Украину в ЕС. Уточнялось, что он намерен использовать бюрократическую уловку, чтобы обойти вето Венгрии.