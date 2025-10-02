Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:05, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Возможное вступление Украины в ЕС назвали катастрофой для Европы

TEC: Попытки обойти вето Венгрии по вопросу Украины ставят под угрозу страны ЕС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Попытки обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Европейский союз (ЕС) ставят под угрозу все страны объединения. Об этом в материале для издания The European Conservative (ТЕС) заявил испанский журналист Хавьер Вильямор, который назвал возможное присоединение Киева к ЕС катастрофой.

«Брюссель пытается обойти вето Венгрии в отношении Украины, что ставит под угрозу все государства. (...) Стремление Брюсселя ограничить суверенитет государств-членов и изменить правила игры может пошатнуть основы объединения», — написал журналист.

По словам Вильямора, принятие Украины в ЕС против желания Венгрии станет катастрофическим прецедентом, потому что в таком случае вето будет снято в отношении Турции и Сербии. «Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что право вето — это не прихоть, а важный политический инструмент для защиты их собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств», — добавил он.

Ранее стало известно, что Брюссель нашел способ включить Украину в ЕС. Уточнялось, что он намерен использовать бюрократическую уловку, чтобы обойти вето Венгрии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине возникли проблемы с перехватом российских ракет. Как ВС РФ обходят комплексы Patriot?

    В Госдепе ответили на вопрос о войне НАТО с Россией

    Машина скорой помощи столкнулась с электробусом в Москве

    Песков рассказал об участии Путина в саммите G20

    В Кремле описали ЕС словами «кто-то стоит на шухере, кто-то грабит»

    Песков выразил сожаление из-за позиции Санду по Приднестровью

    В российском регионе в четыре раза увеличили выплаты новобранцам СВО

    Лепс сделал заявление о завершении карьеры

    Российский школьник упал в котлован и просидел там всю ночь

    Возможное вступление Украины в ЕС назвали катастрофой для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости