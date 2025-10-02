Жители российского города пожаловались на затопленное фекалиями убежище

Жителей Волгодонска вынуждают прятаться в затопленном фекалиями убежище

Жителей Волгодонска вынуждают мириться с затопленными убежищами. Помещения залиты сточными водами, пишет «Блокнот».

Зловонный запах от затопленного дома по улице Морской стоит до самого 14-го этажа и чувствуется даже снаружи. В квартирах на первом этаже успела образоваться плесень. Устранить последствия коммунальной аварии не могут больше недели. Периодически подвал затапливает с 2019 года. Звонки в ЖЭК и Водоканал в лучшем случае не приносят результата, в худшем — заканчиваются хамством. Коммунальщики обвиняют в произошедшем самих жильцов: якобы они засоряют канализационные трубы тряпками и предметами гигиены.

В подвал квартировладельцев не пускают. «Сидим и задыхаемся (...) В подвале, где каловых масс по щиколотку, должны в случае опасности прятаться люди!» — жалуются горожане. Они недоумевают, как можно было подписать документ о размещении убежища в подвале дома, который топят фекалиями на протяжении шести лет.

Ранее на прорыв канализации посетовали жители одного из домов в Сергиевом Посаде. В нечистоты погрузился не только подвал, но и квартиры. Такие заливы в доме продолжаются уже восемь лет.