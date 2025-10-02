Бывший СССР
Захарова описала выборы в Молдавии словами «кринж-цирк»

Захарова: Прошедшие в Молдавии выборы превратились в настоящий кринж-цирк
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

На прошедших в Молдавии парламентских выборах использовались методы, не имеющие ничего общего со свободой и демократией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, что самое подходящее название это операция по спасению кишиневского режима, которая действительно превратилась в настоящий кринж-цирк», — сказала она.

По словам дипломата, молдавские политологи также были прямолинейны в оценках прошедшего голосования, назвав выборы фарсом и имитацией. Она подчеркнула, что молдавские власти прибегали к политическому давлению и запугиванию оппонентов, а также к угрозам и шантажу.

Ранее Захарова, комментируя итоги выборов в Молдавии, заявила, что курс на превращение страны в придаток НАТО — путь в никуда. По ее словам, итоги выборов в Молдавии еще раз показали раскол в обществе республики, который вызван «деструктивным курсом руководства страны».

