12:40, 2 октября 2025

Захарова задала один вопрос Зеленскому

Захарова: Украинские власти — это намемные киллеры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Украинские власти обладают деньгами на заключение многомиллионных сделок с США, потому что действуют как наемные киллеры. Вопрос о деньгах президенту Украины Владимиру Зеленскому задала представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленский заявил украинским СМИ о переговорах с Вашингтоном относительно заключения некой мега-сделки по закупке для нужд ВСУ американских вооружений (...) Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам. Откуда денежки-то?» — заявила дипломат.

Она отметила, что украинские власти ради денег уничтожают граждан собственной страны.

Ранее Захарова прокомментировала итоги выборов в Молдавии. По ее словам, курс Кишинева на превращение республики в придаток НАТО — путь в никуда.

