Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

Зеленский заявил о превосходстве России в дронах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о превосходстве России в дронах. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что Россия сейчас использует 500-600 дронов в сутки, в то время как Украина — 100-150. Он добавил, что у Киева есть возможности увеличить производство беспилотников, однако вопрос заключается в финансировании. Зеленский отметил, что обсудил данную тему с партнерами Украины.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне проведения российской специальной операции дроны размером с пачку сигарет. Расстояние между двигателями — меньше длины средней мужской ладони. Боевая часть весом несколько сотен граммов может причинить тяжелый ущерб, однако такой дрон обладает рядом недостатков.

