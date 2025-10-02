Женщина-викарий снялась обнаженной на пляже

Женщина-викарий Кейт Боттли из Англии в откровенном виде снялась на пляже

Викарий, журналистка и телезвезда Кейт Боттли из Англии снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость посетила пляж в Нортумберленде, где позировала полностью обнаженной вместе с мужем на ежегодном благотворительном мероприятии The North East Skinny Dip. В рамках данной акции люди плавают голыми в Северном море, чтобы собрать пожертвования для организации Tyneside and Northumberland Mind, занимающейся вопросами психического здоровья.

«Спасибо всем, кто поздоровался и не попросил сделать селфи», — указала в подписи женщина.

В августе викарий Джордан Палмер из церкви Святого Эдуарда Исповедника в Ромфорде, Англия, снял видео с призывом посетить его службу и прославился в сети из-за внешности.