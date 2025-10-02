Жители курорта Европы обнажились перед детьми у бассейна и побили туриста за замечание

Турист сделал замечание жителям Мальты во время отдыха и нарвался на драку

Турист сделал замечание местным жителям во время отдыха на курорте в Европе и нарвался на драку. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел 27 июля. 29-летний британец Лиам Стейси загорал с тремя дочерями в возрасте от двух до восьми лет возле бассейна отеля на Мальте. Он заметил, как группа местных жителей начала непристойно себя вести перед детьми: мужчины обнажились, подвесили ребенка вниз головой и дернули женщину за волосы.

Стейси сделал им замечание, а в ответ его побили. На опубликованное в сети видео попала драка возле шезлонгов. Окружающие попытались разнять мужчин, но один из них потерял сознание. Им оказался мальтиец Родерик Шортино, после инцидента он угодил в больницу и 31 июля лишился жизни из-за разрыва аневризмы в голове. В итоге британца обвинили в побоях и заключили под стражу, откуда он вышел под залог.

Однако вскоре Стейси придется вновь предстать перед судом. При этом семья Шортино продолжает угрожать ему и его семье расправой. «Я боюсь за безопасность Лиама, если он туда вернется. Я также боюсь за него, пока он здесь, потому что не знаю, насколько далеко они зайдут», — призналась мать мужчины Дон Локьер.

Ранее летевшие на мальчишник пассажиры подрались с полицией в самолете. Очевидцы сообщили, что путешественники выпили спиртные напитки, но их все равно пустили на борт.