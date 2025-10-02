Спорт
16:52, 2 октября 2025Спорт

Журова объяснила высказывание шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады украинскими роликами

Журова: Шведка Сван могла себя накрутить, насмотревшись новостей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила заявление шведской лыжницы Линн Сван о нежелании выступать с российскими спортсменами на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Журовой, Сван могла сформировать свое отношение к участию российских спортсменов в соревнованиях после получения видеоматериалов от украинской стороны. «Есть такой неприятный момент, что происходит во многих федерациях, когда украинская сторона в личные сообщения посылает людям всякие сфабрикованные материалы и ролики про нас, в том числе и про российских спортсменов, где они участвуют», — заявила она.

Она подчеркнула, что подобные рассылки активно используются перед голосованиями и соревнованиями, чтобы помешать допуску российских спортсменов. «Думаю, для Линн что-то переслали, и дальше ее попросили определенным образом высказаться. Не могу гарантировать, что это точно так, но подобные случаи бывают», — заявила она.

Ранее Сван заявила, что у нее нет желания выступать вместе с россиянами на Олимпиаде. «Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала спортсменка.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
