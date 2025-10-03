Экономика
10:42, 3 октября 2025

Беспрецедентное тепло зафиксировали в российском городе

Во Владивостоке температура воздуха побила 108-летний рекорд тепла
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В четверг, 2 октября, во Владивостоке зафиксировали беспрецедентное тепло. Температура воздуха побила 108-летний рекорд, сообщает Примгидромет в своем Telegram-канале.

Столбики термометров в этот день показали 23,5 градуса Цельсия — на 1 градус больше, чем в 1917 году.

Синоптики отметили, что в начале октября в Приморском крае обычно наблюдаются погодные качели — тепло может быстро смениться похолоданием и первыми заморозками. Однако ближайшие дни, по прогнозам специалистов, будут по-летнему теплыми.

Ранее жителям Москвы предсказали долгие осенние дожди, которые начнутся с 6 октября. Температура при этом днем окажется выше климатической нормы, рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Средняя дневная температура в начале октября, согласно норме, составляет примерно 7 градусов Цельсия, уточнила метеоролог.

