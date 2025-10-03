Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

Зеленский поговорил с президентом Конго и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Демократической республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди и пригласил его в Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорил с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди (...) Пригласил Президента приехать в Украину, чтобы встретиться лично и более подробно все обсудить», — написал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что поблагодарил президента ДРК за солидарность с Украиной. Кроме того, президенты договорились развивать оборонное сотрудничество.

В апреле Владимир Зеленский прилетел с супругой Еленой в Южноафриканскую республику (ЮАР), где у него были запланированы встречи с президентом Сирилом Рамафосой. Позже президент США Дональд Трамп отреагировал на это словами «какого черта он делает в Африке?».