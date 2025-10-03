Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:07, 3 октября 2025Мир

Бывший глава Пентагона получил государственную награду Германии за помощь Украине

Экс-глава Пентагона Остин получил орден за заслуги перед ФРГ за помощь Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин получил государственную награду Германии — орден «За заслуги перед ФРГ». Об этом сообщает Bloomberg.

Орден экс-главе американского военного ведомства вручил министр обороны Германии Борис Писториус. В заявлении министерства говорится, что благодаря личной заинтересованности Остина «отношения на уровне политики безопасности стали более доверительными, чем когда-либо за долгое время».

В немецком ведомстве также подчеркнули роль Остина в увеличении военного присутствия США в Германии и помощи Украине. «Помимо политики и институтов, он зарекомендовал себя как настоящий друг Германии и, позвольте мне добавить, мой настоящий друг — друг, который верит в нашу страну, наши вооруженные силы и нашу роль в Европе и альянсе», — сказал Писториус.

Ранее министр обороны Германии, выступая на панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что реализация проекта «стена дронов» на восточной границе НАТО не будет быстрой, поэтому здесь «надо искать другие решения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    Властям предложили сохранить порог уплаты НДС для одной категории бизнеса

    Воевавший за ВСУ против России брат Вэнса дал совет Трампу и США

    В российском колледже произошло обрушение

    Успенская сломала руку

    31-летняя женщина раскрыла правила отношений с 62-летним бойфрендом

    Политолог объяснил сравнение идей Макрона с пиратством

    Бывший глава Пентагона получил государственную награду Германии за помощь Украине

    Отправившего под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой задержали

    В российском регионе обнаружен готовивший теракт на военных объектах мужчина с детонатором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости