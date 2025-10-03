Бывший глава Пентагона получил государственную награду Германии за помощь Украине

Экс-глава Пентагона Остин получил орден за заслуги перед ФРГ за помощь Украине

Бывший глава Пентагона Ллойд Остин получил государственную награду Германии — орден «За заслуги перед ФРГ». Об этом сообщает Bloomberg.

Орден экс-главе американского военного ведомства вручил министр обороны Германии Борис Писториус. В заявлении министерства говорится, что благодаря личной заинтересованности Остина «отношения на уровне политики безопасности стали более доверительными, чем когда-либо за долгое время».

В немецком ведомстве также подчеркнули роль Остина в увеличении военного присутствия США в Германии и помощи Украине. «Помимо политики и институтов, он зарекомендовал себя как настоящий друг Германии и, позвольте мне добавить, мой настоящий друг — друг, который верит в нашу страну, наши вооруженные силы и нашу роль в Европе и альянсе», — сказал Писториус.

