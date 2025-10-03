Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
10:59, 3 октября 2025Спорт

Бывший российский футболист оценил появление баннера с его изображением на матче в Австрии

Юран: Перфоманс с баннером с моим изображением на матче в Австрии дорогого стоит
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Сергей Юран, выступавший за австрийский «Штурм», оценил поступок фанатов команды, вывесивших баннер с его изображением на матче Лиги Европы против «Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что появление баннера в Австрии стало для него неожиданным. «Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" помнит», — заявил Юран.

Баннер с изображением Юрана появился на стадионе в Граце 2 октября. Полотно было посвящено победе «Штурма» над «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. В той игре австрийцы взяли верх над соперником со счетом 2:0, а один из мячей забил Юран.

«Штурм» стал последней командой в карьере Юрана. За этот клуб он выступал с 2000 по 2001 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости