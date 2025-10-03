Интернет и СМИ
В выступлении Путина на «Валдае» увидели сигнал для Запада

BZ: Речь Путина на «Валдае» говорит о резком ухудшении отношений с Западом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о резком ухудшении отношений с Западом. Такой сигнал в речи главы государства увидело немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Отмечается, что в последние годы Путин не раз использовал Валдайский форум как площадку для критики Запада. Выступление российского президента 2 октября вновь вызвало широкий резонанс, заметило издание.

«Заявления Путина и тональность его речей на Валдайском форуме свидетельствуют об очевидном: отношения с Западом резко ухудшились», — утверждается в материале. Издание также привело слова российского лидера, заявившего, что западный либерализм «вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, суверенной и независимой мысли».

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября.

