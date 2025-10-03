Силовые структуры
11:00, 3 октября 2025Силовые структуры

Допрос готовившего теракт на российских военных объектах попал на видео

Агент Украины признался в подготовке теракта на военных объектах в Крыму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Агент, который передавал украинской разведке данные о позициях двух зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-300 в Крыму и готовил теракт на военных объектах полуострова, попал на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур ведут 53-летнего мужчину на допрос. Там он признается, что был недоволен событиями 2014 года, а в 2022 году сам связался с украинскими спецслужбами через знакомых. По заданию куратора агент фотографировал дислокации ЗРК С-300 и должен был изъять компоненты самодельного взрывного устройства из схрона. В момент извлечения компонентов его и задержали.

У мужчины силовики обнаружили более одного килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор. Он уже отправлен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

