10:01, 3 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе обнаружен готовивший теракт на военных объектах мужчина с детонатором

ФСБ поймала готовившего теракт на военных объектах в Крыму мужчину с детонатором
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который планировал совершить теракт на военных объектах в Крыму. У него нашли более 1 килограмма взрывчатки и детонатор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигурант — житель Крыма 1972 года рождения, завербованный главным управление разведки МО Украины. Кроме приготовления к теракту он передавал военной украинской разведки данные о позициях двух ЗРК С-300 на полуострове.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и о незаконном обращении с взрывчатыми веществами. На допросе он уже дал признательные показания. Сейчас он заключен под стражу.

По информации правоохранителей, по заданию куратора он забрал из схрона компоненты для взрывного устройства и отправил украинским спецслужбам фото и видео позиций и координаты двух ЗРК С-300. При задержании силовики нашли у него и изъяли более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор и средства связи для конспиративного общения с куратором.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали двух граждан Украины обученных для терактов.

