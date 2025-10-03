Наука и техника
09:03, 3 октября 2025Наука и техника

Samsung выпустит способное читать мысли устройство

Samsung изобрела носимый на ухе прибор ЭЭГ, способный читать мысли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Южнокорейская корпорация Samsung разработала носимое устройство, способное читать мысли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Девайс под названием Ear-EEG крепится к уху как обычный беспроводной наушник. Прибор для электроэнцефалографии (ЭЭГ) был разработан совместно с учеными Университета Ханьянг в Южной Корее. Он предназначен для сбора и анализа данных для мозговой активности и может использоваться вне лаборатории. В настоящий момент Ear-EEG существует на стадии работающего прототипа.

Представители IT-гиганта рассматривают несколько областей применения гаджета. Его можно использовать в образовании, чтобы оценивать способность мозга концентрироваться и уровень усталости. Также компактное устройство для электроэнцефалографии можно применять в маркетинге. В качестве примера его использовали среди участников исследования: им показывали ролики, а потом собирали информацию о том, нравятся ли они респондентам или нет.

Устройство работает на основе искусственного интеллекта. Специалисты Samsung заверили, что во время испытаний точность Ear-EEG достигает 92,86 процента. Пока неизвестно, когда Samsung выпустит полностью работающую версию прибора.

В начале октября в сети появились первые изображения Samsung Galaxy S26 Ultra. Аппарат получит плоские экран и заднюю панель, тонкие симметричные рамки дисплея и немного закругленные углы корпуса.

