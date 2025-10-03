Ценности
Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

Британский актер Генри Кавилл опубликовал откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @henrycavill

Британский актер Генри Кавилл опубликовал откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 28,5 миллиона подписчиков.

42-летний актер предстал на размещенном кадре в шортах, с голым торсом и небритыми подмышками. Он продемонстрировал мускулы на теле, выполняя упражнение в рамках реабилитационной программы.

Известно, что знаменитость восстанавливается после травмы ноги, полученной во время работы над ролью Коннора Маклауда в перезапуске фильма «Горец». «Терпи. Терпя, становись сильнее», — указал в подписи Кавилл.

В апреле внешность британского певца и автора песен Эда Ширана на видео удивила зрителей.

