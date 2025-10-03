Украинский рыболов поймал огромного сома

В украинской реке поймали огромного сома длиной 176 сантиметров

В Винницкой области Украины рыболов поймал огромного сома. Об этом сообщает сайт 112.ua.

Рыба попалась в реке Дохна, впадающей в Южный Буг. После измерения оказалось, что длина сома составляет 176 сантиметров. По оценке Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, это рекордный размер.

Обыкновенные сомы, распространенные в Европе, могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

Ранее сообщалось, что в Чехии поймали сома длиной почти три метра и установили новый национальный рекорд. Рыболов Якуб Вагнер признался, что справился только благодаря другу, который помог ему удержать удилище.