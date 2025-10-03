Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:52, 3 октября 2025Из жизни

Украинский рыболов поймал огромного сома

В украинской реке поймали огромного сома длиной 176 сантиметров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Daniel Hohlfeld / Globallookpress.com

В Винницкой области Украины рыболов поймал огромного сома. Об этом сообщает сайт 112.ua.

Рыба попалась в реке Дохна, впадающей в Южный Буг. После измерения оказалось, что длина сома составляет 176 сантиметров. По оценке Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, это рекордный размер.

Обыкновенные сомы, распространенные в Европе, могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Чехии поймали сома длиной почти три метра и установили новый национальный рекорд. Рыболов Якуб Вагнер признался, что справился только благодаря другу, который помог ему удержать удилище.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости